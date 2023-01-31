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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شكاوة كتيرة.. أحمد دياب يكشف سبب الاجتماع مع اتحاد الكرة

أحمد دياب
أحمد دياب

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن الفارق بين دور رابطة الأندية واتحاد الكرة، مشيرا الى ان شكاوي الاتدية العديدة من دفعتهم للاجتماع مع الجبلاية .

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وقال دياب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "من أدوار رابطة الأندية بيع الحقوق التسويقية وتنظيم وإدارة المسابقات وتنفيذ اللائحة والإشراف على دخول الجماهير وكل ما يتعلق بذلك".

وأضاف "أما الاتحاد المصري لكرة القدم فهو يمثل الكرة المصرية مع الاتحاد الدولي "فيفا" ويختص بالمنتخبات وجميع الدرجات الأخرى ولجنة الحكام ولجنة شؤون اللاعبين ولجنة الانضباط أيضا".

وأوضح "الرابطة تنفذ أي عقوبة طبقا للائحتها. وإن كانت الشكوى خارج إطار لائحة الرابطة فإننا نأخذ قرارا بتحويلها إلى لجنة الانضباط، ولكن لا يمكنني ضم لجنة الانضباط إلى الرابطة".

وواصل "الهدف هو تحقيق الانضباط، وإن كان وجود لجنة للانضباط ولجنة أخرى للقيم والأخلاقيات أفضل، فسنرى ما سيقترحه اتحاد الكرة على الجمعية العمومية".

وأتم "اجتمعنا مع اتحاد الكرة بسبب شكاوى متعددة من الأندية، واتفقنا على تقرير شهري واجتماع دوري وعرضنا عليهم مشاكل الأندية وطلبنا الردود، ثم استقال رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبرج".

أحمد دياب رابطة الأندية المصرية اتحاد الكرة الجبلاية الاتحاد الدولي فيفا

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