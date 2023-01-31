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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوليمبي يؤكد عدم تلقيه مخاطبات رسمية للفحص أو الاطلاع على حسابات النادي

كابتن ناصر الشاذلي
كابتن ناصر الشاذلي

 

أكد مجلس إدارة النادي الأوليمبي، برئاسة النادي الأوليمبي، عدم تلقيه أية مخاطبات رسمية من أي جهة للفحص أو الإطلاع، والنادي ليس لديه أي مانع من الفحص والإطلاع علي أي مستندات داخل النادي طبقاً للإطار القانوني.

جاء ذلك في بيان للنادي الأوليمبي نظرًا لما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وصول مخاطبات رسمية من المديرية المالية بالإسكندرية.

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كما قرر مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة الكابتن ناصر الشاذلي بانه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتي تنص عليها اللائحة الداخلية للنادي، بآن أي تناول لآي موضوع يخص النادي بشكل خاطئ أو ترويج شائعات أو تطاول أو التحدث من خلال مجموعات أو صفحات تحمل اسم أو شعار النادي.

ويحذر مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة الكابتن ناصر الشاذلي بأن أي إساءة أو تطاول علي عضو مجلس إدارة يعتبر بمثابة تطاول علي المجلس بأكمله وسوف يتم تطبيق اللائحة الداخلية للنادي.

وجب التأكيد أن النادي الأوليمبي مؤسسة داخل دولة القانون ومجلس الإدارة يحترم ويطبق جميع أحكام القانون

الاسكندرية نادي الأوليمبي التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الإجتماعي اللائحة الداخلية ترويج شائعات

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