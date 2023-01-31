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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 4.5 جنيه.. ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31 يناير

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، وتراوحت الطماطم بين 4.5 جنيه إلي 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 12 جنيها بدلاً من 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والفلفل الرومي 12 جنيها للكيلو والبسلة 15 جنيها بسوق القطاعي.

 

وسجل سعر الخس، جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 7 جنيهات والقرنبيط 5 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 5 جنيهات والسبانخ 3 جنيهات للرابطة والكرنب 12 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه، وسعر البطاطا 6.5 جنيه والبقدونس والكسبرة والشبت والجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 15 جنيها و الفاصوليا 16 جنيها والفلفل الألوان 16 جنيها.

وسجل سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان الملون 12 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار الصوب 8 جنيهات، والبصل الأحمر 9 جنيهات والبصل الأصفر 9 جنيهات والفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 8 جنيهات والبطاطس 6.5 جنيه والقلقاس 6.5 جنيه ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 5 جنيهات إلى 8 جنيهات والملوخية جنيهين ونصف والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها.

 

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 31 يناير:

 

سجل سعر البرتقال أبوسرة / اليوسفي بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والجوافة 25 جنيها والرمان 17 جنيها والموز 8.5 جنيه إلى 17.5 جنيه والموز المستورد 20 جنيها والعنب الكرمسون 50 جنيها والتين 20 جنيها.

وسجل سعر التفاح الأصفر 35 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 35 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالأفوكادو 80 جنيها والخوخ المستورد 35 جنيها، وسعر التفاح الأخضر تراوح بين 35 جنيها إلي 40 جنيها والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.


وسجل سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 50 جنيها إلى 60 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 12 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة، وسعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه والبرتقال البلدي 5 جنيهات واليوسفي البلدي 10 جنيهات.

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