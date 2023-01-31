الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 تجار بالمكسيك بسبب مخدر «الفنتانيل»

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على زعيم شبكة مقرها المكسيك وشريكين له لضلوعهم بشراء المواد الكيميائية الأولية لتصنيع وتجارة مخدر الأفيون الصناعي “فنتانيل”، الذي بات يعتبر بمثابة وباء بالولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الالكتروني، أن الولايات المتحدة مصممة على مواجهة مهربي الفنتانيل غير المشروعين، بما في ذلك من خلال كشفهم ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الدولي واستغلاله.

وقال: نضع مهرب المخدرات المقيم في المكسيك خوسيه أنجيل ريفيرا زازويتا وشركاؤه على قائمة العقوبات، موضحا أن هؤلاء الأفراد استخدموا المواد الكيميائية الأولية لتصنيع وتهريب الفنتانيل وغيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

وأفاد بأن إجراء اليوم يعد جزءًا من جهد حكومي كامل لتعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تسهل سلسلة توريد الفنتانيل غير المشروعة وغيرها من عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن العقاقير الاصطناعية غير المشروعة تشكل تهديدًا خطيرًا لصحة وأمن شعب الولايات المتحدة والدول الأخرى، قائلا إن المواد الأفيونية الاصطناعية غير المشروعة من مصادر أجنبية، مثل الفنتانيل، لا تزال تمثل أخطر تهديد تشكله المخدرات على الشعب الأمريكي.