صدمة لعشاق الأهلي.. شوبير يكشف أسماء المستبعدين من قائمة كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير المستبعدين من قائمة الأهلي التي تخوض غمار كأس العالم للأندية، التي تنطلق خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، حيث سيواجه المارد الأحمر نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، غدا الأربعاء، في الدور التمهيدي، حيث تقام المباراة في التاسعة مساءً.

المستبعدون من قائمة الأهلي

وقال «شوبير»، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» الذي يذاع عبر إذاعة «أون سبورت»، إن اللاعبين الخمسة الذين تم استبعادهم من قائمة الأهلي التي ستخوض غمار كأس العالم للأندية، هم مصطفى مخلوف، وأيمن أشرف، ومحمد الضاوي «كريستو» والبرازيلي برونو سافيو، وشادي حسين.

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق في المغرب، متواجد بشكل قوي جدًا في كل تحركات البعثة منذ وصولها إلى المغرب.

وأضاف: «محمود الخطيب موجود في التمرين وفي الملعب ومع الفريق في كل مكان، الخطيب مش مصدر أي ضغط على اللاعبين، الأمور كلها مستقرة، وتحدث مع اللاعبين في الفريق الأول بضرورة كتابة التاريخ خلال المونديال واللعب بروح الفانلة الحمراء».

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهرًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.