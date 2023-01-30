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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية.. خالد مرتجي يحسم الأمر

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

رد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، علي ما يتردد بشأن تعرض الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لوعكة صحية، مشيرا إلى أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة.

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وأضاف خالد مرتجي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن الكابتن الخطيب زي الفل، وصحته كويسة، ولسه متعشي معايا ومافيش عنده مشكلة تماما.

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بعض اللجان

وتابع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن السبب وراء هذه الشائعات بعض اللجان التي تكره النادي الأهلي وراء هذا الأمر الغير صحيح تماما.

الخطيب محمود الخطيب خالد مرتجي عمرو أديب الأهلى النادي الأهلي

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