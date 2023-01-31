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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي تستقبل سفيرة كولومبيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

صدى البلد

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، السفيرة أنا ميلينا مونوز دى جافيريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، بهدف الاطلاع على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.      

حيث تحدثت الدكتورة مايا مرسي ، عن وضع المرأة في مصر، وجهود الدولة في تمكين المرأة بجميع المجالات ، لافتة إلى ما يشهده هذا الملف من تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات ودعم وصولها لأعلى المناصب.

واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر في مجال تمكين المرأة ، حيث تم إعلان  عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في اطار أهداف التنمية المستدامة ، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، والتي يتعاون المجلس في تنفيذها مع مختلف الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة ، واستعرضت محاورها وما تحقق من تقدم محرز بتلك المحاور .

وأضافت أن السنوات الماضية قد شهدت كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى العديد من المناصب القيادية مثل منصب محافظ ومنصب قاضية  في مجلس الدولة والنيابة العامة وهو أمر حاربت من أجله المرأة المصرية  لمدة 72 عاماً ، كما  تحدثت عن جهود المجلس في هذا المجال. 

من جانبها أشادت أنا ميلينا مونوز دى جافيريا بجهود مصر بملف تمكين المرأة ، وأعربت عن تطلعها إلى التعاون مع المجلس في مجال المرأة والفن الثقافة من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين.

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