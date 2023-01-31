لحين إجراء الانتخابات.. النواب يوافق على استمرار لجنة تسيير اتحاد الغرف السياحية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استمرار اللجنة المؤقتة التي شكلها وزير السياحة أمس في تسيير أمور اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات، وفقا لأحكام القانون الجديد.

وأصبح نص المادة الثانية من مشروع القانون بعد التعديل: تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، خلال الجلسة العامة، أن وزير السياحة، أصدر أمس الأثنين قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.