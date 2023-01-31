ليلة غرقت فيها الإسكندرية.. برق ورعد وأمطار تتساقط على مدار 12 ساعة

شهدت محافظة الإسكندرية ليلة شديدة البرودة زينتها أضواء البرق وصوت الرعد ولم يتوقف فيها تساقط الأمطار، التي أستمر سقوطها على مدار أكثر من 12 ساعة دون انقطاع.

واستدعت هذه الليلة المطيرة فرض حالة من الطوارئ في جميع أنحاء عروس البحر المتوسط، خاصة في ظل استمرار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار وموجة الطقس السيء.

ليلة عصيبة

ليلة عصيبة شهدتها مدينة الإسكندرية، حيث بدأت الأمطار منذ السابعة مساء أمس الاثنين واستمرت حتى صباح اليوم الثلاثاء، على مدار أكثر من 12 ساعة متواصلة، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة، وأصوات عالية من الرعد، وأضواء البرق.

وتشهد المدينة حاليًا تكاثر السحب على ساحل البحر المتوسط وتتقدم إلى شمال المحافظة خلال الساعات القادمة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا.

طوارئ في جميع أنحاء المحافظة

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60 % تقريبا.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.