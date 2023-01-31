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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. قرار مفاجئ لـ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي .. وسماح أنور تصدم جمهورها فى أحدث ظهور

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

بطن الحوت.. سماح أنور تصدم جمهورها فى أحدث ظهور

فاجأت الفنانة سماح أنور جمهورها خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” من كواليس أحدث أعمالها الدرامية “بطن الحوت”.

وصدمت الفنانة سماح أنور جمهورها بالصورة، حيث جاءت إطلالتها مختلفة بشكل كامل عن الأعمال الدرامية التى ظهرت بها من قبل. 

لأول مرة| محمد فؤاد يزف مفاجأة لجمهوره.. تفاصيل


يحيى الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيا يوم 17 فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب فى ألمانيا لأول مرة وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ويشهد حفل محمد فؤاد مفاجأة سارة إلى جمهوره وخاصة النساء والكابلز حيث قررت الشركة المنظمة للحفل حضورهم مجانا. 

 

المطاريد يتفوق على شلبي في صراع شباك التذاكر ورامز جلال يتصدر

5 أعمال سينمائية تنافست أمس، الاثنين، على شباك تذاكر السينمات المصرية؛ حيث نجحت تلك الأعمال فى حصد مبلغ 1,370,798 جنيه مصري فقط لا غير، وفى السطور التالية نستعرض إيرادات ومراكز تلك الافلام. 

 

رانيا فريد شوقي: صاحب الورد عمل روحاني.. وشخصيتي بالمسرحية خليط بين العقل والمشاعر

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تفاصيل دورها ضمن مسرحية “صاحب الورد”، المقرر ان تشارك فى بطولتها على خشبة المسرح القومي. 

وقالت رانيا فريد شوقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أجسد ضمن أحداث مسرحية صاحب الورد  شخصية " أسماء " التي رفضت الزواج لسنوات طويلة، لحين ان تجد تؤام روحها ، وحين يتواجد تشعر به، لذلك فإن الشخصية تتميز بانها رومانسية للغاية .

 

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

أثارت عارضة الأزياء الشهيرة نعومى كامبل حالة من الجدل الواسع بعد ظهورها بالحجاب داخل مسجد الشيخ زايد الكبير فى دبى.

وظهرت نعومى كامبل فى الصور والفيديو التي نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” وهى ترتدى الحجاب وبالطو تايجر، وبصحبتها طفلتها. 

 

الجمعة.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل أنغام على مسرح الماركيه

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائى هو الأول لها في مصر بعد تعافيها من أزمتها المرضية الأخيرة.

ويقام الحفل يوم  الجمعة 3 فبراير المقبل، على مسرح الماركيه بكايرو فيستيفال سيتي التجمع الخامس.

 

قبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.. نجمات يدعمن كهربا

ساعات قليلة تفصلنا عن أولي مباريات النادي الأهلي المصري مع نادي أوكلاند سيتى ، ضمن مسابقة كأس العالم للأندية ، والتى يشارك فيها الكيان الأحمر فيها  للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي .

 

تأكيدا لصدى البلد.. غادة عبدالرازق تقدم "تلت التلاتة" في 15 حلقة رمضان المقبل

حسمت النجمة غادة عبد الرازق أمرها وقررت بشكل نهائي خوص السباق الرمضانى المقبل 2023 بمسلسل "تلت التلاتة" بعد تحويله إلى 15 حلقة، حيث تستعد غادة لبدء تصوير مشاهدها في العمل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 فبراير بعد الانتهاء من التحضيرات الأخيرة والاستقرار على كافة التفاصيل، وهو الخبر الذى نشره موقع صدي البلد خلال الايام الماضية

 

بسبب حالتها الصحية.. قرار مفاجئ لـ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي

نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تكشف من خلاله عن قرار اتخذته فى الفترة المقبلة نتيجة تعرضها لأزمة صحية شديدة. 

وقالت ندى الكامل: “أصدقائى.. أنا أمر بحالة صحية صعبة حاليا ولا أستطيع أن أتواصل مع أى شخص فى الوقت الحالى اعذرونى.. أنا أتعافى حاليا وسوف أحصل على إجازة بسبب إرهاقى الشديد.. أعود قريبا وأتمنى للجميع صحة جيدة”.

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