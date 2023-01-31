لتجنب الوقوع في الخطأ.. كل ما تريد معرفته عن التوكيل العام والخاص

يتساءل الكثير من المواطنين عن الطرق القانونية لعمل التوكيل العام والخاص، للتسهيل على كبار السن من الحركة وتجنب الازدحام على البنوك، وفي السطور التالية نوضح الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص.

التوكيل العام والخاص

تقول المحامية نهى الجندي، المستشارة القانونية،:"أن التوكيل الرسمي العام، غالبا ما يكون بالقضايا فقط، ولكن من الممكن ان يكون (عام شامل) أي يبيح للوكيل إبرام التصرفات القانونية نيابة عن الموكل وأيضا التعامل مع البنوك في السحب والايداع وكذلك كافة الجهات الحكومية".

التوكيل العام والخاص

واوضحت نهى الجندي ، أنه قد يكون التوكيل العام (مخصصا)،مثل عمل توكيل عام للتوقيع علي عقود الايجار أو الشركات، أو التوقيع علي عقود البيع سواء شراء أو بيعا، وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل الا يجاوز حدود الوكالة وإلا أصبح التصرف غير نافذ في حق الموكل.

وعن التوكيل الخاص قالت نهى الجندي، أنه خاص بتصرف معين مثل شراء قطعة أرض والتوقيع علي عقد البيع، وفي هذه الحالة تكون العين محددة، والتوكيل خاص بعملية واحدة، لكن التوكيل العام المحدد فإنه يكون صالحا لإبرام أكثر من عملية ودون تحديد لعين بذاته وفقا للمثل الذي ضربته.

المحامية نهى الجندي

التوكيل العام والخاص

وشرحت، نهى الجندي، أن الفرق بين التوكيل العام والخاص بالقضايا أو العام الشامل أو المحدد ينتهي بوفاة أيا من الموكل او الوكيل أو الانتهاء من العمل القانوني الموكل فيه، ويجوز للوكيل أن يلغي التوكيل في أي وقت شاء مع بعض الاستثناءات، أما التوكيل الخاص فغالبا لا يجوز الغاءه الا بحضور الطرفين، وإن كانت الوكالة لمصلحة الوكيل فلا يجوز إلغاءه إلا بقبول الموكل ولا يتنتهي الوكالة بوفاة أي من الوكيل او الموكل.