بصورة واحدة.. القائد العام لـ الجيش الأوكراني يثير غضب فرنسا

انتقد عضو البرلمان الفرنسي، نيكولا دوبون آيجنان، صورة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، وفي خلفيتها صورة ستيبان بانديرا، زعيم النازيين الأوكرانيين.

وكتب السياسي الفرنسي في تغريدة علي “تويتر”: "تم نشر المنشور المثير للاشمئزاز للبرلمان الأوكراني في الأول من يناير وتم إزالته فور رد الفعل السلبي لبولندا وإسرائيل".

وحذفت أوكرانيا المنشور الخاص بعيد ميلاد زعيم النازيين الأوكرانيين إبان الحرب العالمية الثانية ستيبان بانديرا، من الحساب الرسمي للبرلمان الأوكراني على "تويتر".

وبعد إزالة المنشور من حساب البرلمان الأوكراني، علق نائب وزير خارجية بولندا، أركاديوس موليارتشيك، قائلا: إن الأوكرانيين "استمعوا إلى صوت بولندا.. هذه علامة على أنهم استجابوا.. أريد أن أوضح أن الدولة البولندية ليس لديها موافقة على احترام ستيبان بانديرا، إيديولوجي النازيين الأوكرانيين الذي ذبح عشرات الآلاف من البولنديين في فولين".

وفي وقت سابق، نشر ممثلو البرلمان على حساب تويتر الرسمي لبرلمان أوكرانيا بيانًا عن الذكرى 114 لميلاد بانديرا.

ورافق النص صورة لـ زالوجني على خلفية صورة زعيم النازيين الأوكرانيين ستيبان بانديرا.