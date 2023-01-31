عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصورة واحدة.. القائد العام لـ الجيش الأوكراني يثير غضب فرنسا

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

انتقد عضو البرلمان الفرنسي، نيكولا دوبون آيجنان، صورة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، وفي خلفيتها صورة ستيبان بانديرا، زعيم النازيين الأوكرانيين.

وكتب السياسي الفرنسي في تغريدة علي “تويتر”: "تم نشر المنشور المثير للاشمئزاز للبرلمان الأوكراني في الأول من يناير وتم إزالته فور رد الفعل السلبي لبولندا وإسرائيل".

وحذفت أوكرانيا المنشور الخاص بعيد ميلاد زعيم النازيين الأوكرانيين إبان الحرب العالمية الثانية ستيبان بانديرا، من الحساب الرسمي للبرلمان الأوكراني على "تويتر".

وبعد إزالة المنشور من حساب البرلمان الأوكراني، علق نائب وزير خارجية بولندا، أركاديوس موليارتشيك، قائلا: إن الأوكرانيين "استمعوا إلى صوت  بولندا.. هذه علامة على أنهم استجابوا.. أريد أن أوضح أن الدولة البولندية ليس لديها موافقة على احترام ستيبان بانديرا، إيديولوجي النازيين الأوكرانيين الذي ذبح عشرات الآلاف من البولنديين في فولين".

قرار عاجل من بريطانيا بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات

صدمة لـ أوكرانيا.. انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول انضمام كييف

وفي وقت سابق، نشر ممثلو البرلمان على حساب تويتر الرسمي لبرلمان أوكرانيا بيانًا عن الذكرى 114 لميلاد بانديرا.

ورافق النص صورة لـ زالوجني على خلفية صورة زعيم النازيين الأوكرانيين ستيبان بانديرا.

أوكرانيا إسرائيل البرلمان الفرنسى ستيبان بانديرا زالوجني فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

ميدو ساخرا من نجم الزمالك السابق: أنت مكلمني 2 الصبح

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

التنمية المحلية: سقوط أمطار متوسطة على عدة محافظات

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من بريطانيا بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات

طريق مسدود.. المجر تحذر الاتحاد الأوروبي من أن تصبح الولايات المتحدة الأوروبية

قرار عاجل من مصرف لبنان بشأن سعر صرف الدولار

صدمة لـ أوكرانيا.. انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول انضمام كييف

احتجاجات ضخمة.. اشتباكات وإطلاق غاز مسيل للدموع في شوارع فرنسا

بيان عاجل من بايدن بشأن مساعدة أوكرانيا عسكريا

رئيس المخابرات الأوكرانية يهدد بضرب روسيا.. ويوجه تحذيرا صادما لـ الكرملين

روسيا تصد هجوما مضادا كبيرا لـ أوكرانيا على خيرسون

ترشيحاتنا

احذر الرادار|تعديل السرعات بطرق الإسماعيلية والسويس بداية من اليوم

بشرى للموظفين.. رفع الحد الأدنى لحذف بطاقات التموين إلى 3 آلاف جنيه

مرتضى منصور يخسر قضية جديدة داخل المحكمة الاقتصادية| تفاصيل

بصورة واحدة.. القائد العام لـ الجيش الأوكراني يثير غضب فرنسا

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

قريبا OnePlus تطرح هاتفين قابلين للطي V Fold و V Flip

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تمارين تعالج الصداع في 30 ثانية

غيرت حياة نساء السعودية في 50 عاما.. وفاة الداعية فاطمة نصيف تشعل السوشيال ميديا

علامات تدل على أن الدجاج النيئ غير صالح للاستهلاك

7 طرق للوقاية من أمراض الكبد

فيديو

ليبي يتخلص من عائلته بالكامل بطريقة بشعة والسبب غريب | تفاصيل

مصير إمام عاشور والتعاقد مع لاعب سوبر..مرتضى منصور يثير الجدل من جديد

منتجات مغشوشة منتشرة بالأسواق | تأكد قبل الشراء

آخر تحديث|تعرف على سعر الذهب عيار 21 وبشرى بشأن الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ