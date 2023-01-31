السفير جمال بيومي: السيسي استطاع خلال فترة حكمه استعادة مكانة مصر الدبلوماسية

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية عريقة، مشيرا إلى أنه واستعدنا رونقنا السياسي والدبلوماسي كما ينبغي، بفضل الجهود الكبيرة للقيادة السياسية.

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الرئيس السيسي استطاع خلال فترة حكمه للبلاد من استعادة مكانة مصر الدبلوماسية، بفضل الزيارات التي قام بها لأغلب الدول.

حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعد من أكثر الدول المؤهلة للوساطة لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.