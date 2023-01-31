برلماني: حلحلة ملف قانون الإيجار القديم ضرورة لإنهاء أزمة الملاك والمستأجرين

اقترح النائب ايهاب منصور ، عضو مجلس النواب ، أنه في ظل تخوف البعض من مسألة تشريد المستأجرين، وعددهم كبير للغاية، أن يتم رد الوحدة أو العينة المؤجرة للمالك، في حالة كانت مغلقة، حتى يستفيد منها المالك، طالما أن المستأجر غير منتفع بها، وليس في حاجة إليها، والدليل أنه قام بإغلاقها، لذلك يجب أن تسحب منه حتى ينتفع منها المالك.





وأضاف منصور ، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أنه في ظل امتداد الصراع القانوني بين المالك والمستأجر، على مدى عقود طويلة، دون الوصول إلى حل لتلك المشكلة الكبيرة التي أصبحت تمس الملايين، يجب علينا التدخل تشريعيا واتخاذ خطوة جريئة، لتحريك هذا الملف مرة أخرى، خاصة وأنه قد تم إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والتي تشمل الشركات والهيئات.

حلحلة ملف قانون الإيجار القديم

وشدد عضو مجلس النواب ، على ضرورة حلحلة ملف قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، عبر تعديل يسمح بعودة الشقق المغلقة للملاك، خاصة وأنه يمثل حوالي 40 ل 50 % من عدد الوحدات الخاضعة للقانون القديم، مطالبا بأن يكون هناك حوارًا مجتمعيًا من أجل إنهاء هذا الملف الذي شكل أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين على مدى العقود الماضية.