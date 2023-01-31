عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: حلحلة ملف قانون الإيجار القديم ضرورة لإنهاء أزمة الملاك والمستأجرين

الإيجار القديم
الإيجار القديم

اقترح النائب ايهاب منصور ، عضو مجلس النواب ، أنه في ظل تخوف البعض من مسألة تشريد المستأجرين، وعددهم كبير للغاية، أن يتم رد الوحدة أو العينة المؤجرة للمالك، في حالة كانت مغلقة، حتى يستفيد منها المالك، طالما أن المستأجر غير منتفع بها، وليس في حاجة إليها، والدليل أنه قام بإغلاقها، لذلك يجب أن تسحب منه حتى ينتفع منها المالك.



وأضاف  منصور ، خلال  لقائه مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أنه في ظل امتداد الصراع القانوني بين المالك والمستأجر، على مدى عقود طويلة، دون الوصول إلى حل لتلك المشكلة الكبيرة التي أصبحت تمس الملايين، يجب علينا التدخل تشريعيا واتخاذ خطوة جريئة، لتحريك هذا الملف مرة أخرى، خاصة وأنه قد تم إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والتي تشمل الشركات والهيئات.

 

حلحلة ملف قانون الإيجار القديم

وشدد عضو مجلس النواب ، على ضرورة حلحلة ملف قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، عبر تعديل يسمح بعودة الشقق المغلقة للملاك، خاصة وأنه يمثل حوالي 40 ل 50 % من عدد الوحدات الخاضعة للقانون القديم، مطالبا بأن يكون هناك حوارًا مجتمعيًا من أجل إنهاء هذا الملف الذي شكل أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين على مدى العقود الماضية.

مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

ترشيحاتنا

أول فيديو لـ مالك بعيو نجم المنتخب التونسي بعد الانضمام لـ سموحة

فرج عامر: قدمت لاعب هدية للخطيب وأحمد سامي درب سموحة بتساهيل ربنا

بايدن: تغير المناخ أخطر على البشرية من الحرب النووية

عاجل بالفيديو| فرج عامر يعلن مفاجأة الدوري قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

كيفية إخفاء وتخصيص الـ notification في موبايلات سامسونج بالخطوات

أوائل فبراير.. صور سيارات مزاد جمرك الإسكندرية القادم 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

ربطته وعذبته.. سورية تقتل ابنها بمساعدة أصدقائه.. صور

مفيش فلوس ومشاكل في الشغل.. هذه الأبراج أقل حظا ماليا بـ فبراير

نهبها النازيون.. بولندا تستعيد لوحتين مسروقتين منذ الحرب العالمية الثانية

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ