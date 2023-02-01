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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 2.2 مليار دولار

صواريخ طويلة المدى .. أمريكا تجهز حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

علم أمريكا
علم أمريكا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجهز حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار.

وقالت “رويترز” إن الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا تشمل صواريخ طويلة المدى للمرة الأولى.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن الأربعاء الماضي، إرسال 31 دبابة من طراز “أبرامز” إلى أوكرانيا، مما يعكس تلبية الإدارة الأمريكية لطلبات كييف للحصول على الدبابات الحديثة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن إن دبابات أبرامز هي الأفضل في العالم، لافتًا إلى أن هذه قدرة هائلة جديدة ستحصل عليها أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها على المدى الطويل”.

وأشار إلى أنه سيتم شراء الدبابات من خلال تمويل مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن وصول دبابات أبرامز سيستغرق شهورا وسيتطلب تدريبا مكثفا للقوات الأوكرانية على كيفية تشغيلها وخدمتها.. ويجب على الولايات المتحدة التنقل في سلاسل التوريد المعقدة للمكونات المطلوبة للدبابات.

صواريخ الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي بايدن أوكرانيا أبرامز

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