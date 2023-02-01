ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة ، وسط حالة من التوتر والقلق بالتزامن مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في أكثر من محافظة في مصر .

وبشأن مصير نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة.. حسمت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة الجدل بمنشور رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، إنها قد تلقت استفسارات عديدة من السادة أولياء الأمور والمواطنين بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة، فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة: سوف يتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة ، وطرق الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة في بيان رسمي للتيسير علي المواطنين.

وبمناسبة قرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة .. قالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة: خالص تمنيات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بدوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب .

قرار عاجل قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

قبل أيام من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة ، أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، تعليماته بعدم حجب نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة لأى طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية.



وقال مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة: إن قرار عدم ربط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة بدفع المصروفات المدرسية، يأتي بهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وحرصًا علي مصلحة الطلاب.



وحذّر مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، من أنه من سيُخالف تعليمات عدم ربط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة بدفع المصروفات المدرسية، سيعرض نفسه للمساءلة .

جدير بالذكر أنه يمكن لجميع الطلاب الآن متابعة الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لمتابعة إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة وقت اعتمادها رسمياً من محافظ الجيزة .