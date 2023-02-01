عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كلاسيكية قديمة.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها|شاهد

لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه

شاركت الفنانة لامينا فرنچية متابعيها صورًا جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت لاميتا في الصور بإطلالة كلاسيكية قديمة، داخل سيارتها، مرتدية فستانًا قصيرًا ومفتوح الضهر باللون الذهبي اللامع.

وتحرص اللبنانية لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت اللبنانية لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

زواج لاميتا فرنجية 

تزوجت لاميتا فرنجية عام 2015 من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، وأحدث خبر زواجها ضجة كبيرة في الوسط الإعلامي العربي وذلك بسبب عدم إعلانها عنه، إلا بعدها بعدة أشهر حيث بدأت تنشر صور خاصة من حفل الزفاف عبر
مواقع التواصل الاجتماعي.

ورزقت لاميتا وفريدي بأول طفل لهما وهو جاستن عام 2016، كما ووضعت طفلها الثاني فى 2020.

 لاميتا فرنجية تدخل عالم الموضة

ودخلت لاميتا فرنجية عام 2016 عالم الموضة فقامت بتصميم أزياء وقدمت لاميتا مجموعتها في دبي.

أحدث أعمال لاميتا فرنجية أعمال لاميتا فرنجية إطلالات لاميتا فرنجية اخبار الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

ترشيحاتنا

هسيب الإعلام .. خالد الغندور يُعلن رحيله عن قناة الزمالك رسميًا

ردا على الغرب..حظر روسيا بشأن تطبيق سقف أسعار النفط يدخل حيز التنفيذ

رغم بيان اتحاد الكرة.. خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك

عمرو القاضي: فتحنا باب سياحة حفلات الزفاف.. والزائر الهندي يقدر المنتج الثقافي المصري|فيديو

أيهما أفضل في هذه الأيام.. الصدقة أم الأطعام ؟

استخدام حيوان في أعمال البلطجة يعرضك للحبس 5 سنوات بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

الطعمية والبطاطس الشيبسي.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

دموع وتعاطف على السوشيال ميديا بعد خناقة إبراهيم فائق ومرتضى منصور |شاهد

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ