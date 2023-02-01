أخويا وحبيبي.. إسلام جمال يهنئ المنتج فتحي جمال الدين بمناسبة عيد ميلاده

هنأ الفنان إسلام جمال، المنتج فتحي جمال الدين بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وشارك إسلام صورة لهما،وكتب "اخويا وحبيبي كل سنة وانت طيب يا صاحبي".

كشف الفنان إسلام جمال المعاناة التى يشهدها أثناء تصوير مشاهد مسلسله الجديد جروب العائلة مع المخرجة منال الصيفي.



وأكد إسلام جمال فى فيديو قامت المخرجة منال الصيفي بطرحه على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام أنه يشهد خلال تصوير المسلسل العديد من الحشرات والزواحف والتى يتم التعامل معها أثناء التصوير وقال إسلام فى الفيديو موجها حديثه للمخرجة منال الصيفي: أنا بحب حضرتك جدا وبحب الشغل معاكي بس فى ظروف غير دي أنا بنى أدم وعندي فوبيا وفاجأة الاقي تعابين وفران وعقارب ومطالب إنى أتعامل معاهم".





تفاصيل مسلسل جروب العائلة



مسلسل جروب العائلة مكون من ١٥ حلقة وهو يعتمد على البطولة الجماعية ويضم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم أحمد سعيد عبد الغني وسمية أيوب وإسلام جمال ورشا مهدي وصفاء جلال وحنان سليمان وأشرف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار منة فوزي وهند عبدالله .