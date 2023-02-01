اليابان والناتو تتعهدان بمواصلة العقوبات على روسيا قبل قمة مجموعة السبع

تعهد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء بمواصلة فرض عقوبات عقابية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وذلك قبل حوالي ثلاثة أشهر من استضافة اليابان لقمة مجموعة السبع.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان لها نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - أنه خلال اجتماعهما في طوكيو، تبادل هاياشي وستولتنبرج أيضا وجهات النظر حول الوضع الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما اتفقا على تعاون أوثق بين اليابان والتحالف عبر الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد ستولتنبرج - خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس الثلاثاء - أن اليابان وحلف شمال الأطلنطي سيتعاونان بشكل أكبر في معالجة "البيئة الاستراتيجية المتغيرة"، في مواجهة مساعي روسيا والصين تعزيز علاقاتهما العسكرية مؤخرا.

ويعتبر الناتو اليابان - الحليف الوثيق للولايات المتحدة - دولة شريكة له. إذ عززت طوكيو العلاقات الأمنية مع الحلف الذي يضم 30 دولة، خاصة منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، على الرغم من أن كييف ليست عضوا في الناتو.

وكان ستولتنبرج قد بدأ جولة - تستغرق أربعة أيام - في شرق آسيا يوم الأحد الماضي حيث قام بزيارة إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع الرئيس يون سوك يول قبل زيارة اليابان.