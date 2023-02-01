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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يكرم 3 فتيات بإدارة خدمة المواطنين كنماذج مشرفة

الفتيات المكرمات
الفتيات المكرمات

كرّم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اليوم الأربعاء ، ٣ فتيات من دفعة الخدمة العامة بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، كنماذج مشرفة ومخلصة في العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا و الاستغاثات بمجلس الوزراء، وحازم بجاتو، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، و تضمن التكريم كلا من: أسماء منتصر مخلوف، بسمة نصر أحمد، هاجر سيد النجار.

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منحهم محافظ قنا ، شهادات تقدير لتفانيهما وإخلاصهما في العمل، معرباً عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، التي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها.

وأكد محافظ قنا ، حرص المحافظة على تكريم النماذج الإيجابية ليكونوا قدوة يُحتذى بها من قِبَل جميع المواطنين، للإخلاص والتفانى فى العمل.

وأشار الداودى، إلى أن ذلك في إطار حرصه على إثابة فتيات الخدمة العامة المُتميزين تشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجُهد وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، تقديراً للدور الذي يقومون به داخل إدارة خدمة المواطنين.

 

الفتيات المكرمات

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قنا خدمة المواطنين تكريم ٣ فتيات نماذج مشرفة دفعة الخدمة العامة

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