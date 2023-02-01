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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء تركيب البلدورات بالجزر الجانبية بشارع عماد الإسلام في القصير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابعت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، بدء أعمال تركيب البلدورات بالجزر الجانبية بشارع عماد الإسلام بتقسيم التلفزيون، ونقل محول الكهرباء المغذى للمنطقة وذلك لتوسعة الشارع.

 

من جانبه أكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، أن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، تشمل رصف العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية وتدعيمها بالإنارة. 

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وفى سياق آخر تابع أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المدن والاستجابة لها، من خلال اجتماع مع منظومة الشكاوى مسئولي خدمة المواطنين بالديوان العام .

 

وأكد السكرتير العام المساعد أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً والمساهمة في حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع المديريات الحكومية والهيئات الأخرى.

 

 من جانبه، أكد أيمن الجعفري، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبحر الأحمر، حرص المنظومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع المصري، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة وفحص 2678 شكوى وطلب  خلال عام 2022، وتوجيه ما يقرب من 2653 شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ  25 شكوى وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وتم تحقيق نسبة إنجاز للشكاوى 100% خلال 2022.

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