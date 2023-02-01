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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%16.1 زيــادة فـي إيداعات صندوق التوفير عام 2021/2022

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء 1 فبراير 2023 النشـــرة السنـوية لإحصاءات الخدمــات البريدية عـام 2021/ 2022، وكان من أهم مؤشراتها ما يلي:      

الإحصاء: 10.7% ارتفاعاً في إيرادات السكك الحديدية عام 2022

الإحصاء يشارك فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الـ 54

• صندوق التوفير

   بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 119.7 مليار جنيه عـــام 2021 /2022 مقابل 103.1مليار جنيه عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبتها 16.1%.

• المعاشات المنصرفة  

  بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 114,6 مليار جنيه عـام 2021/2022 مقابل 99.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 14.9%.

• الحسابات الجارية

   بلغت قيمـة المبالغ المودعة 142,7 مليـار جنيه عـام 2021/2022، مقـابل 141.4 مليـار جنيه عام 2020/2021 بزيـادة بلغت نسبتهـا 1.0%.

• الطوابع المباعة والنماذج

بلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 396,3 مليون جنيه عام 2021/2022، مقابل 266,1 مليـون جنيه عـام 2020 /2021 بزيادة بلغت نسبتها 49%.

• وحدات الخدمات البريدية

بلـغ عـدد المكاتب البريدية 4285 مكتبا عـام 2021/2022 مقــابل 4060 مكتبا عـام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 5.5%.

• خدمة الدفع الإلكتروني

بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 5794 وحدة عام 2021/2022، مقابل 4656 وحـدة عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24,4% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).
 

المالية درة الدفع الالكترونى المعاملات المالية الاحصاء الجهاز المركزي

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