بمشاركة 8 دول .. اختتام أعمال المؤتمر الإقليمي للإيكاو بالأقصر

اختتمت اليوم بالأقصر أعمال المؤتمر الإقليمي لنظم إدارة حركة الطائرات بالمطارات A-SMGCS فى منطقة الشرق الأوسط والذي استضافته مصر ممثلة فى وزارة الطيران المدنى على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 8 دول عربية وإفريقية ونظمته المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو" ممثلة فى المكتب الإقليمى للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصرى وبرعاية الشركة المصرية للمطارات .

وقد أكد المشاركون فى ختام أعمال المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى نظم مراقبة حركة الطائرات بالمطارات لتأمين سلامة الطيران والملاحة الجوية.

وقد ناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أحدث المستجدات في تفعيل النظم المتطورة في إرشاد ومراقبة الحركة الأرضية للطائرات بالمطارات( A-SMGCS) بما يسهم فى تأمين سلامة الطيران.



وخلال جلسات المؤتمر قدم ممثل سلطة الطيران المدني المصري عرضاً توضيحياً للخطة الوطنية للملاحة الجوية ومدى تطبيق مصر لكافة المتطلبات الدولية من خلال تلك الخطة.

كما استعرض ممثل الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية تجربة الشركة في تشغيل نظام A-SMGCS ودوره في ضمان سلامة خدمة الملاحة الجوية والحركة الأرضية داخل مطار القاهرة الدولي.

وقام ممثل شركة ميناء القاهرة الجوي بتقديم عرض توضيحى لخبرات مطار القاهرة الدولي في تطبيق النظام المتقدم في مراقبة وإدارة الحركة على أرض المهبط كواحد من أوائل المطارات في منطقة الشرق الأوسط الذي يقوم بتطبيق هذا النظام المتطور وتم استعراض تجهيزات مطار القاهرة والتي تضمن تفعيل هذا النظام المتقدم بما يضمن سلامة التشغيل المطلوبة أثناء فترات الرؤية المتدهورة مؤكداً استعداد شركة ميناء القاهرة الجوى لنقل الخبرات والتدريب والإشراف على تطبيق النظام المتقدم لمطارات دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأعربت الوفود المشاركة عن شكرها وتقديرها لجمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الطيران المدنى على استضافة المؤتمر والتنظيم المتميز الذي ساهم في إنجاح المؤتمر وخروجه بصورة تليق بمكانة مصر ..

وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم جولة سياحية للوفود المشاركة فى المؤتمر لزيارة المواقع الأثرية بمدينة الأقصر والذين أبدوا إعجابهم بما تمتلكه مصر من كنوز أثرية نادرة.