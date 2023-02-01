خلال أسبوع الجامعات الاهلية..كريم همام: نحرص على توفير بيئة علمية ثقافية للطلاب

اختتمت فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، الذي عقد بجامعة الجلالة الأهلية، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، وذلك بحضور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة.

و صرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة لصدي البلد، أن انطلاق هذا الأسبوع لإعداد قيادات طلابية بالجامعات الاهلية والتكنولوجية دل علي اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل من الشباب قادر على تحقيق التنمية المستقبلية .

كما أكد مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، أن المعهد حرص خلال اسبوع الجامعات الاهلية علي تنوع الأنشطة الطلابية التي لتساهم في صقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة فى مختلف الأنشطة.

كما نوه الدكتور كريم همام أن معهد إعداد القادة حرص على توفير بيئة علمية ثقافية اجتماعية تتعامل مع الطالب كمحور أساسي تنمي لديه طاقات الإبداع والقيادة بشكل عملي وواقعي، يقوم من خلالها الطلاب بعرض خبراتهم وتجاربهم.