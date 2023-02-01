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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتهمة إجبار نجلها على التسول.. إحالة معيدة جامعية بالمنصورة لمحكمة الجنايات

ارشيفيه
ارشيفيه

أمر المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة "معيدة جامعية" إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتها بمواد الاتهام الموجهة إليها بإجبار طفلها علي التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابة لابنها بضربه بخرطوم ومياه مغلية، مما تسبب في فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس علاوة علي احتجاز الطفل، وعرضت حياته للخطر.

وجاء في أمر الإحالة للقضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة، أن المتهمة "إسراء م . ع."، 30 عاما، لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت مع نجلها الطفل المجني عليه "محمد  م س." 9 أعوام، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما. 

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إجبار الابن على التسول 


كان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة في الحصول على منفعة مادية حيث احصلت عليه من مقابل قيامه بأعمال التسول حيث تم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم  الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والنفسية .

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