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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

كفر الشيخ.. الاطمئنان على جاهزية الروافع والمحطات لسحب مياه الأمطار

رئيس مدينة بيلا
رئيس مدينة بيلا

تفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سير العمل بروافع الصرف الصحي ومحطة مياه الشرب بالمدينة، للاطمئنان على الحالة الفنية والجاهزية اللازمة للتعامل فى حالة الطوارئ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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رافقه خلالها المهندس وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، ومحمد المغازي، مدير الصرف الصحي، وناصر شواف، مدير الشبكات، ومسئولو الصرف الصحي والمحطات.

تأتى الزيارة تزامناً مع سوء الأحوال الجوية وما ينتج عنها من زيادة كميات مياه الأمطار الواردة للروافع، وتستهدف مراجعة عناصر المنظومة ومدى جاهزيتها لاستقبال تصرفات مياه الأمطار.

وجري خلال الزيارة التأكد من جاهزية الروافع ومحطة مياه الشرب، ومراجعة أرصدة خزانات الوقود والبطاريات وطلمبات الرفع ومستوى البيارات ولوحات التحكم والمحولات، والتأكد من جاهزية مصادر الكهرباء البديلة، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات.

وأشاد رئيس مدينة بيلا، بدور فريق العمل بمنظومة الصرف الصحي ببيلا والاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكداً استمرار المراجعة الدورية بهدف سرعة التعامل فى حالات الطوارئ.

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