وزير الثقافة الأسبق: أؤمن بوحدة المعرفة.. وهذه نصيحة أنيس منصور لي

استضافت القاعة الرئيسية "صلاح جاهين" المؤرخ محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

قال محمد صابر: "دراستى كانت تقليدية وكان المفترض أن أدرس العلوم الشرعية ولا أعرف لماذا تمردت على العلوم الأزهرية، لكن ربما لأنني حضرت فترة إصلاح الأزهر، كما أنني فى شبابي تأثرت بشاعر اسمه عبد الصبور منير، وهو من فتح حياتي بالاهتمام بالثقافة والتاريخ، وكنا نذهب للمسرح وفتنت بالصحافة فى ذلك الوقت، ومدينتي دسوق كان بها تيار يساري كبير وكانت تموج بالتيار الثقافي والسياسي وكان بها مسرح، ومنه أحببت المسرح".

وأضاف متابعا، "أنا من أنصار وحدة المعرفة، فلا يمكن أن تكون إنسانا مختلفا إلا بالانفتاح على الثقافات والحضارات، والحقيقة فإن فترة دراستى فى الأزهر لم يكن بها تيار متشدد، وكان مدرسو البلاغة والعلوم من الشعراء، وتلك الفترة التى تفتح فيها وجداني، وأتذكر أنني زرت أول معرض للكتاب وجئت من وقتها من دسوق، وسألت حينها أنيس منصور ماذا أقتنى من الكتب حين شاهدته في المعرض، وحينها نصحني أن أقرأ في كل أنواع المعرفة، وقال نصًا: "اقرأ ولو جورنال ملفوف فيه سندوتشات فول".

وتابع "حتى عندما جئت إلى القاهرة جئت كطالب مهتم ليس بالتاريخ فقط بل بالثقافة والفنون، وأتذكر أننا لم نتقبل فى البداية فكرة مجيء الرئيس السادات بدلا لعبد الناصر، وكنا فى اتحاد الطلبة نتحدث عن قضايا دولية واقليمية، وكنا نقيم معسكرات فى محافظات مختلفة".