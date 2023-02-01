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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس جامعة سوهاج: 20% من أبناء المحافظة يعانون من الأمية

محو الأمية
محو الأمية

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تنفذ مجموعة من الأنشطة الرياضية في القرى المختلفة، وتستمر في تنفيذ الأنشطة في القرى المختلفة حتى غياب الشمس، مضيفًا أن 20% من الشعب السوهاجي يعاني من الأمية، وهذا الأمر خطير، لأن هذه المشكلة ينتج عنها زيادة في التعداد السكاني، خلاف انتشار البطالة والفقر.

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وتابع عبد الخالق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن جامعة سوهاج وضعت استراتيجية لكي تكون سوهاج خالية من الأمية في عام 2030، وتم توزيع الطلاب على القرى، ووضع حد أدنى لكل طالب بأن يمحو أمية 4 أشخاص، مشيرا إلى أن الطالب لا يتخرج إلا بعد محو أمية أربع أشخاص، والطالب يحصل على مكافأة 1400 جنيه.

ولفت الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج،  إلى أن الطالب إذا قام بمحو أمية 7 مواطنين يعفى من نصف رسوم السكن في المدن الجامعية، وإذا محت الطالبة أمية 10 مواطنين فتعفى من الخدمة العامة، وهذا الأمر حدث بالتعاون مع وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، وإذا محا الطالب أمية 15 مواطنا فيتم إعداد عقد استعانة، ويلتحق  الطالب بالعمل  في الجامعة بعد التخرج.

وقال، إن هناك طالبة نجحت في محو أمية 43 دارسًا خلال عام فقط، وهناك طالبة نجحت في محو أمية 23 مواطنا، مشيرًا إلى أن الطلاب في حالة تسابق في محو الأمية، ونجحوا في محو أمية 18 ألف أمي من أبناء الشعب السوهاجي خلال عام واحد فقط.

وتابع "عبد الخالق"، أن جامعة سوهاج قامت بتمثيل التعليم العالي في مؤتمر المناخ الدولي بشرم الشيخ، وهذا بسبب نجاح الجامعة في وضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج،  إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة سوهاج وافتتاحه للمستشفى الجامعي الجديد كانت تتويجًا لجهود جامعة سوهاج في خدمة الشعب السوهاجي وكل شعب جنوب الصعيد.

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