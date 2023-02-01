تحذير شديد من هذا السيناريو| ميدو يكشف كواليس عودة فيريرا للزمالك

كشف أحمد حسام «ميدو»، كواليس عودة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مرة أخرى.

وقال “ميدو” عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الشرط الجزائي في عقد فيريرا كلمة السر في احتمالية عودة فيريرا للفريق الأبيض.

وأشار إلى أن فيريرا "باله طويل" ولن يمل أو يتراجع في الحصول على مستحقاته المالية إذا تمت إقالته من تدريب الفريق.

وحذّر ميدو من هذا السيناريو مطالباً بالتراجع عن فكرة الإبقاء على فيريرا وجدولة المستحقات الخاصة بالشرط الجزائي ليخرج المدرب البرتغالي من الباب الكبير.

وأضاف: "أسامة نبيه قدّم مباراة قوية أمام فيوتشر ، ويستحق أن يقود الفريق وفيريرا لن يستطيع أحد أن "يطفشه" كما أن هذا السيناريو سيتسبب في أزمة بين أسامة نبيه ولاعبي الفريق.

