صورة إمام عاشور بتيشرت فريق ميتلاند الدنماركي

أعلن فريق ميتلاند الدنماركي انتقال إمام عاشور لاعب نادي الزمالك الي صفوف الفريق الدنماركي رسميا .

وظهر إمام عاشور خلال تقديم للجمهور مرتديا تيشيرت النادي الدنماركي وسط ترحيب من إدارة النادي .

ومن جانبه رحب محمد زيدان لاعب المنتخب المصري بالنجم إمام عاشور قائلا : فخور بك يا إمام وسعيد بخوض تجربة الاحتراف في واحد من اقوي الأندية الدنماركية

وفي وقت سابق أعلن نادي الزمالك عن انتقال عاشور الي فريق ميتلاند الدنماركي وجرت عدة محاولات لإقناع اللاعب البقاء بين صفوف الابيض الا ان رغبته في الاحتراف جعلت النادي يوافق علي العرض المقدم إليهم