عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: الأهلي قدم أداءً ممتعًا أمام أوكلاند..وكولر تعامل بشكل مميز مع المباراة

صدى البلد

 

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن صفقات الزمالك الجديدة التي لم يتم قيدها كانت ستعطى بعض الحلول الفنية أمام الجهاز الفني في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن النادي الأبيض تعاقد مع صفقات كثيرة في الصيف ولم تقدم الاضافة المطلوبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بلحاج وناصر منسي وشبانة كانوا تدعيمات جيدة للفريق، وهناك أزمات كثيرة حاليا، نريد الحديث فنيا فى كرة القدم، بدلا من الحديث في المشادات والمشاجرات".

وأضاف: "النادي الأهلي قدم مستوى رائع وأداء قوي في بطولة كبيرة، كنا نشتاق لتلك المباريات، كنا ننتقد حسين الشحات في وقت سابق، لكنه كان الأفضل في المباراة اليوم، وهدف بيرسي تاو رائع بعد تمريرة كهربا، وشريف كان قادرا على تسجيل أكثر من هدف، ومحمد هاني يقدم مستوى رائع دائما في المونديال".

تقييم محمود متولي في المونديال

txt

أحمد عيد عبد الملك: اتحاد الكرة يعاند الزمالك بسبب الخلافات مع رئيسه

txt

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

وأكمل: "محمود متولي شارك في أول مباراة بالمونديال وقدم مستوى رائع، وحمدي فتحي يقدم حلول رائعة بل أنه كان يضغط خلف محمد شريف ويقوم بدور صانع الالعاب، كنت مستمتع بالأداء، وبعمل مارسيل كولر المدير الفني في التعامل مع مجريات اللقاء".

وواصل: "حمدي فتحي كان يظهر في أكثر من مركز داخل الملعب، هناك ايجابيات كثيرة للأهلي، الأداء كان رائعًا طوال الـ90 دقيقة، ومحمد هاني وحسين الشحات يظهران بشكل رائع في كأس العالم للأندية، واليوم استمرارية للأداء الجيد، وأحمد عبدالقادر صنع جبهة مؤثرة مع معلول، ونفس الأمر للجبهة اليمنى".

وأتم: "هذه المباراة ستظل في ذاكرة الجماهير الأهلاوية طوال الفترة المقبلة".

الأهلى كهربا منتخب مصر الزمالك النادي الأهلي حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

العاصفة بدأت.. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

الفيفا يحسم.. تعليق صادم من خالد الغندور على أزمة قيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

سبب السعادة في الدارين| علي جمعة يكشف أسرار الصلاة على النبي ليلا

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-2-2023

بيان عاجل من جيش إسرائيل بعد غارات غزة الأخيرة

اليوم.. مرتضى منصور يكشف موعد عودة فيريرا لقيادة الزمالك

إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة | شاهد

رسالتي واحدة في هذا الأمر..حسام البدري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظهم وحش.. هذه الأبراج الأقل حظا في الحب| هل أنت منهم؟

أربعون عاما من تاريخ طلال مداح تتكثّف في "ليلة صوت"

تزيد من الخصوبة لدى الرجال.. تعرف على فوائد الكبدة الجملي

انتبه| هذه العلامات تدل على الإصابة بـ الكبد الدهني

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ