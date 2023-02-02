معوض: الأهلي قدم أداءً ممتعًا أمام أوكلاند..وكولر تعامل بشكل مميز مع المباراة

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن صفقات الزمالك الجديدة التي لم يتم قيدها كانت ستعطى بعض الحلول الفنية أمام الجهاز الفني في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن النادي الأبيض تعاقد مع صفقات كثيرة في الصيف ولم تقدم الاضافة المطلوبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بلحاج وناصر منسي وشبانة كانوا تدعيمات جيدة للفريق، وهناك أزمات كثيرة حاليا، نريد الحديث فنيا فى كرة القدم، بدلا من الحديث في المشادات والمشاجرات".

وأضاف: "النادي الأهلي قدم مستوى رائع وأداء قوي في بطولة كبيرة، كنا نشتاق لتلك المباريات، كنا ننتقد حسين الشحات في وقت سابق، لكنه كان الأفضل في المباراة اليوم، وهدف بيرسي تاو رائع بعد تمريرة كهربا، وشريف كان قادرا على تسجيل أكثر من هدف، ومحمد هاني يقدم مستوى رائع دائما في المونديال".

تقييم محمود متولي في المونديال

وأكمل: "محمود متولي شارك في أول مباراة بالمونديال وقدم مستوى رائع، وحمدي فتحي يقدم حلول رائعة بل أنه كان يضغط خلف محمد شريف ويقوم بدور صانع الالعاب، كنت مستمتع بالأداء، وبعمل مارسيل كولر المدير الفني في التعامل مع مجريات اللقاء".

وواصل: "حمدي فتحي كان يظهر في أكثر من مركز داخل الملعب، هناك ايجابيات كثيرة للأهلي، الأداء كان رائعًا طوال الـ90 دقيقة، ومحمد هاني وحسين الشحات يظهران بشكل رائع في كأس العالم للأندية، واليوم استمرارية للأداء الجيد، وأحمد عبدالقادر صنع جبهة مؤثرة مع معلول، ونفس الأمر للجبهة اليمنى".

وأتم: "هذه المباراة ستظل في ذاكرة الجماهير الأهلاوية طوال الفترة المقبلة".