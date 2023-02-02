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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اليوم.. مرتضى منصور يكشف موعد عودة فيريرا لقيادة الزمالك

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موعد عودة البرتغالى فيريرا لتولى القيادة الفنية لنادى الزمالك مجددا.

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم مع الإعلامي طارق يحيي : فيريرا سيعود اليوم قادما من البرتغال لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم مع الجهاز الفنى الحالى .

وأشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى أن أسامة نبيه رحب بالعمل مع فيريرا مؤكدا أنه بروفيسور فى التدريب وسيظل يتعلم منه وأن هذا الموقف يتم على احترام واخلاق عالية جدا من أسامة نبيه .

وطالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جماهير القلعة البيضاء بمساندة الجهاز الفنى واللاعبين فى الفترة المقبلة حتى يحقق البطولات .

توجيه الشكر لفيريرا

وكان مجلس الزمالك قد قرر توجيه الشكر لفيريرا وجهازه المعاون الأجنبى عقب الخسارة من المحلة والأهلى تباعاً قبل أن يعود ويوافق على عودته بعد إقالة جهازه المعاون .

ونجح فيريرا فى التتويج مع الزمالك بلقب الدورى والكأس فى ولايته الأولى موسم ٢٠١٥ والثانية الموسم الماضى قبل أن يودع كأس مصر بركلات الترجيح أمام بيراميدز بنصف النهائي ويخسر فى الدورى من أسوان والأهلى والمحلة ويتعادل مع إنبى والمصري والمقاولون والداخلية والاتحاد السكندري. 

واستطاع أسامة نبيه تحقيق الفوز فى أول ظهور له كمدير فنى على حساب فيوتشر  فى الجولة السادسة عشر للدورى بهدفى سيف الدين الجزيرى مقابل هدف لمروان محسن .

فيريرا مرتضى منصور الزمالك اسامه نبيه الجزيري

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