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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل |فيديو

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة الذي نشهده خلال الأيام الماضية سيستمر اليوم، ومن متوقع ان تكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية. 

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وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: "سنشعر بالطقس ما بين البارد إلى المائل للبرودة خلال فترة الصباح الباكر مع تقدم ساعات النهار ستكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد". 

وتابعت: "مستمرون في انخفاض درجات الحرارة على أغلب الجمهورية حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل، وستتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 18 و19 درجة مئوية نهارا، وبالتالي فإن قيم الحرارة لن تتحسن، وسنشعر بانخفاض بشكل أكبر خلال فترات الليل". 

وأشارت، إلى أن فترات الليل ستشهد انخفاضًا في قيم الحرارة، لتصل درجات الحرارة الصغرى إلى 9 درجات على القاهرة الكبرى، و5 و6 درجات على بعض مناطق شمال الصعيد، وأقل من 5 درجات في وسط سيناء، وقد تصل إلى الصفر.


 

درجات الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة القناة الأولى

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