نائب: المشاركة بـ قمة داكار يعكس حرص مصر على التنمية في أفريقيا

رحب النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، بمشاركة مصر في "قمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية بأفريقيا"، بوفد رفيع المستوى يضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يصحبه وزراء: الكهرباء، والإسكان، والنقل، وعدد من مُمثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا"، التي تستضيفُها السنغال يومي 2 و 3 فبراير.



وأكد النائب عمرو عكاشة فى تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سُبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية حريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء.



وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إن هذه القمة ستكون أيضا مناسبة مهمة لتعزيز فرص القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، فضلا عن أهميتها لعرض فرص الاستثمار المتاحة لدينا أمام مجتمع الأعمال الدولي، لا سيما في ظل مشاركة مجموعة من مُمثلي بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.



كما أوضح النائب عمرو عكاشة ، على أهمية قمة داكار، بأن التنمية تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية ، كما أنها تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة ، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور ولا ازدهار للمجتمعات، ولهذا كان من المهم مشاركة مصر لما لها من ثقل دولي وحضور متميز فى أفريقيا فى ظل توجيهات السيد الرئيس.