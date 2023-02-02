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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفساد مستمر.. البرلمان الأوروبي يجرد نائبين من الحصانة

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنه جرد نائبين أوروبيين من الحصانة بسبب تورطهما في فضيحة فساد.

وفي وقت سابق، أعلن البرلمان الأوروبي، أنه تم اتخاذ قرار من قبل رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، برفع الحصانة عن العضوين المتورطين في قضايا الفساد المزعومة.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان، إن الرئيسة ميتسولا أطلقت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان الأوروبي بعد طلب من السلطات القضائية البلجيكية.

وبحسب البيان، اتخذت الخطوات الإجرائية الأولى، وستعلن ميتسولا عن طلب رفع الحصانة عن النائبين خلال الجلسة العامة المقبلة في 16 يناير، ثم سيحول الطلب إلى لجنة الشؤون القانونية لاتخاذ قرار.

ولم يتم ذكر البرلمان أسماء النواب في البيان، لكن المصادر التي أطلعت على التحقيق الذي أجرته سلطات إنفاذ القانون البلجيكية في مزاعم الكسب غير المشروع وقالت لوكالة "فرانس برس" إنهما نائب إيطالي يدعى أندريا كوزولينو وبلجيكي مارك تارابيلا.

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