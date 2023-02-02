احذروا..تحدي جديد يهدد حياة الأطفال على تيك توك بعد واقعة المهدئات بالمكسيك

بين كل فترة زمنية قصيرة وأخرى، أصبح من الوارد السماع عن إصابات أو وفيات مأساوية خاصة للأطفال بسبب التحديات الخطيرة التي تظهر على التطبيقات أو الألعاب الإلكترونية.

تحدي المهدئات

بعد تناول 15 طفلا للمهدئات بشكل خطير في مدينة جواناخواتو بالمكسيك، ونقل 4 منهم إلى المستشفي، صدرت تحذيرات رسمية من المشاركة في “تحد المهدئات” الجديد على"تيك توك"، وفقا لما ذكرته صحيفتي "الديلي ميرور والديلي ستار" البريطانيتين، اليوم الخميس.

ويقوم هذا التحدي الخطير على تطبيق "TikTok" بتناول كمية كبيرة من المهدي

القوي لمحاولة بقاء الطفل مستيقظا أطول فترة، علما بأن الأطفال تناولو عقارا يستخدم في علاج النوبات والصرع حيث يمكن شراؤه بدون وصفة طبية في بعض الصيدليات بدولتهم.

وأكدت تقارير وسائل الإعلام المحلية نقل 4 من الأطفال المصابين بالتسمم من الـ 15 إلى المستشفى بعد تعرضهم لأعراض جانبية خطيرة.

تحدي تيك توك

وعلق رئيس بلدية جواناخواتو المكسيكية، أليخاندرو نافارو ، إن على الآباء مراقبة أنشطة أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماع، فمن المعروف أن العديد من تحديات TikTok تسبب الإصابة أو الوفاة.

وكتب على فيسبوك: "كقاعدة عامة، لا ينبغي أن يكون لدى الفتيات والفتيان حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن السيء أن نبدأ بها حيث علينا أن نعتني بالفتيات والأولاد ، وأن ندللهم ونحبهم وأن نكون مدركين تماما لما يفعلونه".

مخاطر التحديات

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة المكسيكية تنبيها بشأن مخاطر العقار الأسبوع الماضي، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي متجر يبيعه بدون وصفة طبية.

وحذرت السلطات من أن تناول مثل هذه الأدوية دون إشراف طبي يمكن أن يسبب أعراضا مثل النعاس والغثيان وصعوبة التفكير أو اضطراب بالذاكرة أو مشاكل أكثر خطورة مثل صعوبات التنفس، كما يمكن أن يؤدي تناول الدواء إلى غيبوبة أو الوفاة.

ونبه مسؤولو الصحة بالمكسيك من تحديات وسائل التواصل الاجتماعي ووصفوها بأنها خطيرة، كما حثوا الآباء على تحذير أطفالهم من المخاطر المرتبطة بها.

جدير بالذكر أنه في 18 و 19 يناير الماضي، عثر على 5 شبان من مكسيكو سيتي و 3 من نويفو ليون تظهر عليهم أعراض تناول العقار الخطير ، وفقًا لتقارير موقع "El Pais ".



