عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

أحمد العناني
أحمد العناني

تشهد مصر حالة متفردة فى إعطاء مساحة واسعة من التعبير عن الرأي والتعددية التى تشمل الحزبية والسياسية منها لتاتي متوافقة مع ديباجة الدستور المصري أو المادة الخامسة التي تنص على أنة لابد من أن يقوم النظام السياسى على التعددية السياسية أو الحزبية.

ترجمت هذه الحالة بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية على إجراء حوار سياسي شامل ولفتح قنوات حوار تتناسب مع طبيعة الجمهورية الجديدة.  

التى تمخض عنها كما نري الآن لجان ومحاور تحاول مشاركة الجميع فى نظام عام يتناسب مع استراتيجية الجمهورية الجديدة.

لقد حرصت الجهة المشرفة وهى الأكاديمية الوطنية للتدريب على مشاركة كافة الايدلوجيات المعارضة قبل المؤيدة للمشاركة واعطاء مزيد من فرص التعبير عن الرأي لكافة أطياف المجتمع المصري بمختلف انتمائته وتوجهاته.

والآن أصبحت الفرصة سانحة للعديد من اللجان القائمة داخل الحوار الوطنى للإنتهاء  من كافة المشاريع والاطرحات لكي تعرض على القيادة السياسية

إن صياغة وبلورة المحاور التى تتعلق بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي هى ضرورة لدولة تضع الحداثة منهجا للتقدم والتعددية وقبول الآخر والاختلاف

إن الجمهورية الجديدة هى دولة تسامح ودولة حريات تسع الجميع حتى وإن اختلف الرأي وتفتح زراعيها للجميع لطالما لم تلوث أيديهم بدماء المصرين ولم تنتمي لجماعات محظورة تريد العودة بنا إلى الدولة الشمولية الراديكالية التى انتهت فى الثلاثين من يونيو.

إن الحوار الوطنى يجعلنا نعول على مزيد من الآمال للنظر للغد بتفاؤل ونظرة تضع أمام الاجيال المقبلة الطموحات وان مقولة أن الاحلام لا تسقط بالتقادم ليست كلمة، انما تتحقق الآن ونحن ننظر لمستقبل مصر التى تغيرت للأفضل.

لقد كانت أولويات العمل الوطنى التى تبناها الرئيس  تقتضي أن تتناسب مع طبيعة المرحلة والتحديات الراهنة ترجمت كل هذة المعطيات إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى لاقت اشادات إقليمية ودولية قبل الاشادلت المحلية.

ومع تشكيل لجنة العفو الرئاسي التى ساهمت وبشكل كبير فى إعداد قوائم اسماء تم الإفراج عنهم فيما يتوافق مع القانون وطالما تلك الأسماء بعيدة عن الانتماء لجماعة الإرهاب ولم تورط فى أي أعمال عنف تزعزع استقرار هذا الدولة ومقدراتها.

إن هذة المرحلة من تاريخ مصر المعاصر هى بمثابة تدشين لمرحلة فارقة تعيد البحث فى تطوير مسار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

إن الطموحات والأمل هى من تجعل الجميع يشارك لبناء أرضية مشتركة تساهم فى بناء الدولة المصرية وتضع دستورا من العمل الجاد والحداثة من خلال حوار وطني يشمل الجميع فى عهد رئيس يسع الجميع. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

الإمارات.. قرار عاجل من حاكم دبي بشأن الشركات العائلية

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

ترشيحاتنا

الصدفة تجعل سندويتش برجر يتسبب في شهرة أحدي الأندية الأنجليزية المغمورة

عقب نشر الاستغاثة بـ صدى البلد .. الداخلية تعيد شابا متغيبا لأهله

بعد تصريحات بوتين.. بيان عاجل من روسيا للرد على تهديدات الغرب

مقبلش أكون الزوجة الأولى.. كاتبة مصرية تثير الجدل: مش هعرف أوفي حقوق الراجل

خصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

يتطلع لكسر رقم ميسي.. الشحات أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في 3 نسخ بالمونديال

13 وصفة طبيعية لعلاج الحموضة | اختار اللى يعجبك

فياجرا طبيعية .. فوائد لن تصدقها لتلك الأكلة

فيديو

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

50 ألف جنيه وتزويج الفتيات .. حوافز للمصريين للاكتفاء بإنجاب طفلين |فيديو

أخيرا.. علماء يتوصلون لسر المواد المستخدمة في عملية التحنيط عند الفراعنة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ