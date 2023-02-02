قرار عاجل من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

قررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبد الله؛ تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير وذلك علي هامش انتهاء اجتماعها الأول والمحدد اليوم الخميس.

وقالت اللجنة في تقرير صادر عنها، إن تم تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 16.25٪ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليسجل 17.25٪ و وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75٪ ، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.



و تستهدف لجنة السياسات النقدية خلال السنة المالية الحالية للجهاز المصرفي والتي ستنتهي في ديسمبر المقبل؛ إجراء 8 اجتماعات دورية كان أولها اليوم، وثانيها في 30 مارس المقبل و ثالثها 18 مايو المقبل، ورابعها خلال 22 يونيو من نفس العام.

وسيبدأ النصف الثاني من تلك الإجتماعات والمحددة بالإجتماع الخامس في 3 أغسطس القادم وسادسها في 21 سبتمبر الماضي، و سابعها ف 2 نوفمبر القادم و أخرها في 21 من ديسمبر 2023.