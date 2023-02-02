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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية

البنك المركزي
البنك المركزي

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة المحافظ حسن عبد الله؛ تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير على هامش انتهاء اجتماعها الأول والمحدد اليوم الخميس.

وقالت اللجنة في تقرير صادر عنها، إنه تم تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية عند 16.25٪ عائد الإيداع  والإقراض لليلة واحدة  ليسجل 17.25٪ و وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75٪ ، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

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وتستهدف لجنة السياسات النقدية خلال السنة المالية الحالية للجهاز المصرفي والتي ستنتهي في ديسمبر المقبل؛ إجراء 8 اجتماعات دورية كان أولها اليوم، وثانيها في 30 مارس المقبل و ثالثها 18 مايو المقبل، ورابعها خلال 22 يونيو من نفس العام.

وسيبدأ النصف الثاني من تلك الاجتماعات والمحددة بالاجتماع الخامس في 3 أغسطس القادم وسادسها في 21 سبتمبر الماضي، و سابعها في 2 نوفمبر القادم وآخرها في 21 من ديسمبر 2023.

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