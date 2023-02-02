تونس .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء التونسي برئاسة نجلاء بودن علي عدد من المراسيم والأوامر ومنها التعديلات المتعلقة بقانون مخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية وكذا الاتفاقية المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء التونسي.

كما نصت المراسيم كذلك علي مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي والموافقة على انضمام تونس إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.



كما تم الموافقة علي إستحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره و انشاء المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية وبضبط تنظيمه وطرق سيره وكذا انشاء وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.