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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية.. تفاصيل

البورصة
البورصة

 

 


أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه.

وقالت  حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 19343 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 6691 نقطه

وإضافة رمسيس كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة.

 

https://fb.watch/iropcgQo-Z/

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