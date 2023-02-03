سعر اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 3-2-2023

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 3-2- 2023وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى المصرى نحو 33.27جنيه للشراء و33.38 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 33.25جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك المصرف العربي الدولي نحو 33.20جنيه للشراء و33.43جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك( المشرق،أبوظبي التجاري،المصري لتنمية الصادرات،كريدي اجريكول،المصرف المتحد،قناة السويس،قطر الوطني،الأهلي المتحد) نحو 33.20جنيه للشراء و 33.46جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 33.19جنيه للشراء و 33.47جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الكويت الوطني نحو 33.18جنيه للشراء و33.43جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنوك ( فيصل الإسلامي ،الإمارات دبي الوطني) نحو 33.14جنيه للشراء و33.46جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك ميد بنك نحو 33.11 جنيه للشراء و 33.61جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك الاستثمار العربي نحو 32.92جنيه للشراء و33.46جنيه للبيع.



سجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 32.91جنيه للشراء و33.47جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك HSBC نحو 32.91جنيه للشراء و33.46جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 32.83جنيه للشراء و33.35جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 32.80جنيه للشراء و33.35جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية نحو 32.18جنيه للشراء و32.47 جنيه للبيع



أفضل سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 33.25 جنيه للشراء.