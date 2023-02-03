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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

60 % .. بدء تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.. تفاصيل

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

كثر الحديث عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض، بقوة خلال الأسبوع الماضي في معظم برامج التوك شو ، ونرصد أبرز ما جاء في سياق التقرير التالي:

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تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

في البداية كشف الدكتور ثروت الزيني ، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجات الدواجن ، أن أزمة إرتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية  خلال الفترة الحالية تعود لعدة عوامل أهمها ارتفاع اسعار الدولار والذي ينعكس على اسعار الأعلاف المرتبط ارتباط وثيق بأسعار الدواجن والبيض.

وأضاف ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أن قطاعا كبيرا ومزارع كثيرة خرجت من الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الدولار وانسحبت من السوق المصري مما احدث خلل وارتفاع الاسعار بشكل كبير خلال الفترة الحالية ، نتيجة لأزمات الأعلاف خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

 

توازن بين أسعار الأعلاف والدواجن

وأوضح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ما حدث من إفرجات جمركية، وبدأ العديد من المربين الدخول مرة أخرى إلى الإنتاج، دورة السمين ٤٠ يوما، ونحن أمام فجوة، والموضوع محتاج استدامة في الاعلاف وتوفرها ، مشيرا الى أن دخول الحكومة لاحداث توازن بين اسعار الاعلاف والدواجن سيكون هناك انخفاض كبير للدواجن خلال الفترة المقبلة.

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في رمضان؟.. ثروت الزيني يكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض

وأضاف شعبة الثروة الداجنة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن هناك اعتماد كبير من الخارج على مستلزمات الإنتاج، سواء الأعلاف، أو الذرة الصويا.

 

تراجع الدواجن 

 

فيما تراجعت أسعار المنتاجات الداجنة، الخميس 2-2- 2023 ، وذلك يعود للإفراج عن كمية كبيرة من الأعلاف خلال الايام الماضية، في ظل الاهتمام من أجهزة الدولة بصناعة الدواجن، والذي ستشهد انخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة وحتي قبل رمضان، ومن المتوقع ان تنخفض الاسعار بنسب 60% كانخفاض أسعار الاعلاف.
 


 

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