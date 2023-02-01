بشرى للمواطنين.. انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن |تفاصيل

توجد بعض السلع الغذائية أو الاستهلاكية، يبحث عنها المستهلك بشكل دائم، ويتتبع تحركات أسعارها سواء الإرتفاع أو الهبوط، وأبرز تلك السلع همي الدواجن والذهب.

شهدت الأيام القليلة الماضية تراجع في أسعار الذهب، ويكثر البحث بشكل يومي عن سعر المعدن اليوم في مصر وخاصة عيار 21 الأكثر تداولا وكذلك عيار 18 الأكثر انتشارا، إذ فقد سعر عيار 21 اليوم الأربعاء 250 جنيهًا من أعلى سعر سجله الشهر الحالي، وهو 1950 جنيهًا في يوم 11 يناير.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاء متوسط سعر الجرام بأعيرته المختلفة اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 1,966 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21 : 1720 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,474 جنيها.

سجل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,147 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 13,760 جنيها.

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1925 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت العقود الفورية للذهب عالميا ، لتسجل سعر الأوقية اليوم 1,927 بعدما وصلت 1945 دولارا الأيام الماضية ، في ظل قفزة للذهب الأيام الماضية.

وتراجعت العقود الفورية في البورصة العالمية بشكل ملحوظ إذ سجل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,927.40 دولارًا.

وفي ذلك الصدد، قال الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أن أسعار الذهب بالفعل شهدت تراجع ملحوظ في الفترة الأخيرة، وهذا كان سببة تحجيم سعر صرف الدولار أيضًا، وهذا جعل أسعار الذهب تستمر في الأنخفاض.

وأكد أمين – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المستهلك الذي كان يدخر في الذهب عندما لاحظ تراجع الأسعار بشكل مستمر في الفترة الأخيرة، بدأ أن يبيع ما كان يدخرة، وهذا جعل هناك حركة في السوق الان، ومن هنا يكون هناك أنخفاض في أسعار الذهب.

واختتم أمين، أن أسعار الذهب سوف تشهد الأيام المقبلة ثبات في الأسعار، ثم تعاود الأنخفاض بشكل مفاجأ، والسبب في تلك الأسعار التي لم يشهدها الذهب من قبل هو إستنزافات الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك هناك زعماء دول كبرى تدخل لفض تلك الحرب.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، شهدت أيضًا تراجع ملحوظ في الأيام الماضية، ويعد هذا التراجع لليوم الثالث على التوالي، بعد أن شهدت موجة كبيرة من الارتفاعات منذ بداية عام 2023.

أسعار الدواجن اليوم

تراجعت سعر الدواجن البيضاء اليوم بنحو 4 جنيهات مسجلة 64 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 68 إلى 69 جنيها للكيلو، وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر ومحالات التجزئة.

أسعار الدواجن بالمزرعة

سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو 59 جنيهًا.

سعر الفراخ أمهات بيضاء 51 جنيها للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض 18 جنيهًا.

وهذا الأسعار تعبر عن أسعار جلملة وليس السعر النهائي للمستهلك.

وفي ذلك الصدد، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن في الأيام الماضية وحتى الأن شهدت تراجع في الأسعار بشكل ملحوظ، وأسعار الدواجن وصلت إلى 67 جنيهًا، بعدما كانت بـ"70" جنيه.

وأكد السيد – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا التراجع لا يرضي المستهلك بشكل كبير، ولكنة إلى الأن هذا إيجابي، وسوف تشهد أسعار الدواجن، الفترة المقبلة تراجع ملحوظ، ونحن نريد أن يكون الوضع طبيعي، والدولة تقوم بهذا من خلال إستمرارية الإفراجات، وتقوم أيضًا بمتابعتها لكي تضبط الأسعار.

واختتم السيد، أن هناك بعض المناطق تبيع الكتكوت الأبيض بـ"18" جنيه و 22 جنيه أيضًا، وهذا يضر بصغار التجار، ويجعلهم يعانون من يعانون من الخسارة ويخرجون من منظومة الدواجن، لأنهم لا يتحملون الخسارة.