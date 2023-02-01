ارتفع 20 جنيها| تحرك جديد بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء تحركاً ملحوظاً حيث سجل عيار 21 الآن، ارتفاعاً مفاجئ وسجل سعر الذهب عيار 21 1720 جنيهاً، ليسجل ارتفاعاً 20 جنيهاً بعدماً سجل 1700 جنيه مساء أمس الثلاثاء.

وتنشر صدى البلد آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء عقب تحرك الأسعار نحو الصعود بحوالي 20 جنيها بالتعاملات الصباحية ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1720 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 يسجل 1474 جنيها.



عيار 21 يسجل 1720 جنيها.



عيار 24 يسجل 1965 جنيها.



الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها.



أسعار الذهب اليوم في مصر



الشباب خاصة المقبلون على مشروع الزواج من خلال الخطوبة يبحثون عن سعر المعدن خاصة عياري 21 و 18 وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء، وكذلك الراغبون في استثمار أموالهم في السبائك، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

سعر الذهب الآن في مصر



وجاء متوسط سعر الجرام بأعيرته المختلفة اليوم الأربعاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار 18 يسجل 1474 جنيها.



عيار 21 يسجل 1720 جنيها.



عيار 24 يسجل 1965 جنيها.



الجنيه الذهب يسجل 13760 جنيها.



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سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم



ويعتبر سعر المصنعية والضريبة والدمغة محل اهتمام الكثير يوميا، وهي غير ثابتة فتختلف من مكان لأخر، ويعود هذا الاختلاف إلى تنوع محلات الصاغة كما يتوقف ذلك على أشكال المشغولات ووزنها وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب.

وعن حساب سعر المصنعية فهي في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.