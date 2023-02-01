الجرام بـ 1133 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة فى سعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-2-2023 هدوءا نسبيا، بعد أن شهدت تذبذبا قويا خلال تعاملات أمس وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 2-1-2023 خلال مستهل التعاملات في محالات الصاغة على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,966

عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,802

عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,720

عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,474

عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,147

عيار 12 بيع 971 شراء 983

الاونصة بيع 60,423 شراء 61,134

الجنيه الذهب بيع 13,600 شراء 13,760

الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,965,714

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أسعار الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا سجل 1943 جنيهات للبيع و1966 جنيها للشراء

أسعار الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 قيمة 1781 جنيه للبيع و1802 للشراء

أسعار الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1700 جنيها للبيع و1720 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الشباب خاصة المقبلون على مشروع الزواج من خلال الخطوبة يبحثون عن سعر المعدن خاصة عياري 21 و 18 وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء، وكذلك الراغبون في استثمار أموالهم في السبائك، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.