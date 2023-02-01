الجرام بـ 1133 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة فى سعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-2-2023 هدوءا نسبيا، بعد أن شهدت تذبذبا قويا خلال تعاملات أمس وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
سعر الذهب اليوم
وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 2-1-2023 خلال مستهل التعاملات في محالات الصاغة على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
أسعار الذهب اليوم
- الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
- عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,966
- عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,802
- عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,720
- عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,474
- عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,147
- عيار 12 بيع 971 شراء 983
- الاونصة بيع 60,423 شراء 61,134
- الجنيه الذهب بيع 13,600 شراء 13,760
- الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,965,714
أسعار الذهب عيار 24
سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا سجل 1943 جنيهات للبيع و1966 جنيها للشراء
أسعار الذهب عيار 22
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 قيمة 1781 جنيه للبيع و1802 للشراء
أسعار الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1700 جنيها للبيع و1720 جنيه للبيع.
أسعار الذهب اليوم في مصر
الشباب خاصة المقبلون على مشروع الزواج من خلال الخطوبة يبحثون عن سعر المعدن خاصة عياري 21 و 18 وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء، وكذلك الراغبون في استثمار أموالهم في السبائك، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.