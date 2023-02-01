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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ 1133 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة فى سعر عيار 21

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-2-2023 هدوءا نسبيا، بعد أن شهدت تذبذبا قويا خلال تعاملات أمس وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1 فبراير.. شاهد

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم 

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 2-1-2023 خلال مستهل التعاملات في محالات الصاغة على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم 

  • الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
  • عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,966
  • عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,802
  • عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,720
  • عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,474
  • عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,147
  • عيار 12 بيع 971 شراء 983
  • الاونصة بيع 60,423 شراء 61,134
  • الجنيه الذهب بيع 13,600 شراء 13,760
  • الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,965,714

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أسعار الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا سجل 1943 جنيهات للبيع و1966 جنيها للشراء

أسعار الذهب عيار 22

سجل  سعر جرام الذهب اليوم  عيار 22  قيمة 1781 جنيه للبيع و1802 للشراء

أسعار الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1700 جنيها للبيع و1720 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الشباب خاصة المقبلون على مشروع الزواج من خلال الخطوبة يبحثون عن سعر المعدن خاصة عياري 21 و 18 وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأربعاء، وكذلك الراغبون في استثمار أموالهم في السبائك، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

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