المخابرات الأمريكية: الرئيس الصيني لديه طموحات جادة للسيطرة على تايوان

اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز، الخميس، أن الصين هي أكبر تحدٍ جيوسياسي تواجهه الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج يواجه صعوبات كبيرة داخليًا ولديه طموحات للسيطرة على تايوان.

وقال بيرنز في حديث خلال فعالية للسياسة الخارجية بجامعة "جورج تاون" في واشنطن، إن لدى الرئيس الصيني "طموحات جادة للسيطرة على جزيرة تايوان"، التي تتمتع بالحكم الذاتي، وتعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضي. مشددًا على ضرورة "عدم التقليل" من هذه الطموحات.

وشدّد مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية على أن الصراع بشأن تايوان سيكون له "عواقب وخيمة على جميع الأطراف المعنية".

وقال بيرنز أيضًا إن "من المحتمل أن يكون الرئيس الصيني مندهش من الأداء الضعيف للجيش الروسي" في الحرب الأوكرانية، واعتبر أن "من الخطأ التقليل من التزام الصين وروسيا المتبادل بشأن شراكتها الثنائية".

وبالموازاة مع تصريحات بيرنز، أعلن البنتاجون منذ قليل، أنه يتعقب منطاد تجسس صيني يحلق عاليًا فوق الولايات المتحدة. وبناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين إسقاط المنطاد، لكنهم قرروا في نهاية المطاف أن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، حسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحفيين.

شي يستقبل بلينكن في بكين

وتأتي هذه التطورات، قبيل زيارة مرتقبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين، يومي 5و6 فبراير الجاري، يبحث خلالها العديد من القضايا الثنائية.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أنه من المتوقع أن يلتقي بلينكن مع الرئيس الصيني في بكين، مما يجعله أول وزير خارجية أمريكي يلتقي الرئيس الصيني منذ ما يقرب من 6 سنوات وأول وزير في إدارة الرئيس جو بايدن يزور الصين.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الأشخاص المطلعين على الخطط بشأن الزيارة، أن بلينكن سيجتمع مع شي خلال زيارته التي تستغرق يومين وتبدأ الأحد المقبل.

ويزور بلينكن الصين بعد أن اتفق بايدن وشي في بالي بإندونيسيا نوفمبر الماضي على ضرورة إيجاد طرق لتحقيق الاستقرار في العلاقات الأمريكية الصينية المضطربة.

وتمثل زيارته المتوقعة مرحلة جديدة من الانخراط المكثف بين البلدين بعد فترة صعبة للغاية ازدادت تعقيداً بسبب جائحة كوفيد-19.