درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة والمحافظات .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3-2- 2023، في القاهرة والمحافظات.



درجات الحرارة وحالة الطقس



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تسود اليوم الجمعة أجواء شتوية ممطرة، يصاحبها نشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة، وأيضا اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.



وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار متوسطة الشدة وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق ( الإسكندرية-كفر الشيخ-البحيرة-بورسعيد-دمياط).

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 11

الغردقة 20 11

المنيا 18 5

الإسماعيلية 18 9

