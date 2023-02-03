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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مش هتصدق.. علامة في العين والركبة مؤشر لإصابتك بارتفاع الكوليسترول

كوليسترول
كوليسترول

قد يشير شكل "نصف القمر" الذي يظهر في العينين إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إذا لم يتم علاجه ، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى حالات طارئة تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

علامات تحذيرية

يُعرف أيضًا باسم فرط كوليسترول الدم ، وهو المصطلح المستخدم لوصف وجود الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم والذي يمكن أن يسبب انسدادًا خطيرًا بمرور الوقت لذلك ، قد يكون اكتشاف أي علامات تحذيرية وإجراء التغييرات اللازمة في نمط الحياة أمرًا حيويًا.

وفقا لموقع .express.co لن يعرف الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الواقع أنهم مصابون بهذه الحالة حتى يتم اختبارهم أو يواجهون مشكلة صحية ذات صلة.

ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي - بمعنى أنهم ورثوا مستويات الكوليسترول المرتفعة - قد يلاحظون بعض العلامات الجسدية إحدى هذه العلامات هي شكل غير عادي يتشكل في العين .

فرط كوليسترول الدم

"قد يكون طبيبك قادرًا على اكتشاف العلامات الجسدية لفرط كوليسترول الدم العائلي (FH) أثناء الفحص السريري ، على الرغم من عدم ظهور هذه العلامات على كل شخص لديه فرط كوليسترول الدم".

"تظهر هذه العلامات الجسدية لـ FH عندما يتراكم الكوليسترول الزائد في أجزاء مختلفة من الجسم."

تشمل العلامات الجسدية الأخرى لفرط كوليسترول الدم العائلي ما يلي:

نتوءات حول ركبتيك أو مفاصلك أو مرفقيك
وتر العرقوب منتفخ أو مؤلم
مناطق صفراء حول عينيك.
 

الكوليسترول في الدم النوبات القلبية ارتفاع نسبة الكوليسترول

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