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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن أول قرار لـ البنك المركزي فى 2023

البنك المركزي
البنك المركزي

عرضت القناة الأولي وإكسترا تقرير فيديو عن قرار البنك المركزي، الأخير وهو تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول قرار له في سنة 2023.

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أسعار الدولار الأمريكي بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

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البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة يتسق مع الضغوط التضخمية ودعم السيولة


وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب.

كما قرر البنك، في أول قرار له في سنة 2023، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪، وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي مدفوعا بتحسن الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022 .

البنك المركزي قرار البنك المركزي سعر الفائدة سعر الائتمان

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