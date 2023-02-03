مفاجأة بشأن أول قرار لـ البنك المركزي فى 2023

عرضت القناة الأولي وإكسترا تقرير فيديو عن قرار البنك المركزي، الأخير وهو تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول قرار له في سنة 2023.



وقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب.

كما قرر البنك، في أول قرار له في سنة 2023، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪، وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي مدفوعا بتحسن الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022 .